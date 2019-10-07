كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأكراد: القوات الأمريكية انسحبت من منطقة الحدود التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا اليوم الاثنين: "إن القوات الأمريكية انسحبت من مناطق على الحدود مع تركيا حيث أضر هجوم تركي هدد بحربها ضد الدولة الإسلامية ودحر الانجازات الأمنية".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تقدم تقارير عن الحرب، وأن القوات الأمريكية انسحبت من منطقة تقع بين مدينتي تل الأبيض ورأس العين.

ولم يرد التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي نشر قوات في شمال وشرق سوريا على الفور على طلب للتعليق.

وأضافت القوات الديمقراطية السورية، وهي قوة تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من المنطقة الشمالية الشرقية على طول الحدود التركية، وأضاف: أنها "لن تتردد للحظة واحدة" في الدفاع عن نفسها من الغزو التركي المتوقع.

وقال البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الأحد: "أن تركيا ستمضي قريبًا في تنفيذ عمليتها العسكرية المخطط لها منذ فترة طويلة هناك لإنشاء ما تسميه "منطقة آمنة"، مضيفًا أن القوات الأمريكية لن تدعمها أو تشارك فيها.

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وأضاف في بيان: "على الرغم من جهودنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا والمرونة التي أظهرناها للمضي قدمًا في إنشاء آلية لأمن الحدود، ولم تف القوات الأمريكية بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، "قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة الميليشيا الكردية".

وأوضح أيضًا: "أن تركيا تستعد الآن لعملية غزو في شمال وشرق سوريا"، أضافت قوات سوريا الديمقراطية التي هزمت داعش بدعم من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والمعروفة أيضًا باسم مقاتلي داعش، في أنحاء كثيرة من شمال وشرق سوريا.