الخلط بين المحتوى الإخباري والإشهاري.. “الهاكا” توجه إنذارا لـ”Luxe Radio”

قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، توجيه إنذار لمحطة “لوكس راديو”، بخصوص برنامج “Les Matins Luxe”، بسبب الإشهار غير المعلن.

وقال المجلس، في بلاغ له أصدره اليوم الإثنين، إنه بناء على إحالة ذاتية من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، قرر المجلس، خلال جلسته الأخيرة، توجيه إنذار لإذاعة “لوكس راديو” بسبب بث من فاتح شهر يوليوز الماضي إلى الخامس منه.

وعلل المجلس قراره بالخروقات المسجلة في مضمون الحلقات المذكورة، للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الاتصال السمعي البصري، والمتعلقة بالإشهار غير المعلن عنه.

وسجل المجلس الأعلى، بعد إطلاعه على رد المحطة الإذاعية وتوضيحاتها للهيئة، أن البرنامج قدم بوضوح وبشكل متكرر خلال الحلقات سالفة الذكر، علامة تجارية معينة، كما اعتبر أن تقديم منتوجات هذه العلامة بتعبير تنويهي وبهدف ترويجي واضح، من شأنه تغليط المستمعين حول طبيعة مضمون هذه الحلقات بسبب الخلط بين المحتوى الإخباري والمحتوى الإشهاري.