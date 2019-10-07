المجهد: سعيد جدا بدعوتي للمنتخب وسأعمل جاهدا لضمان مكانتي الرسمية – فيديو

فيديو: يونس ميموني
عبر هشام المجهد، حارس مرمى فريق اتحاد طنجة، عن سعادته الكبيرة بدعوته من طرف الناخب الوطني الجديد، وحيد خليلوزيتش، للمشاركة في التجمع الإعدادي للمنتخب الوطني، وكذا المبارتين الوديتين، أمام كل من ليبيا والغابون.
وقال المجهد، في تصريح لموقع “البوم24″، إنه ” سعيد للغاية بدعوتي للمرة الأولى للمنتخب الوطني، سأعمل جاهدا على تطوير مستواي، من أجل أن أكون أساسيا في منظومة المنتخب الوطني”.
من جانبه، وفي تصريح للموقع، أشاد محمد بيسطارا، الحارس السابق للفريق الأزرق، ومدرب حراس الفريق حاليا، أشاد بالحارس المجهد، وأرجع ثقة الناخب الوطني في مؤهلاته إلى الأداء الكبير الذي قدمه، في المباريات الأخيرة، وكذا استقرار مستواه منذ الموسم الماضي.
ويتواجد المجهد، في المنتخب المغربي، إلى جانب كل من ياسين بونو، منير المحمدي، وأنس الزنيتي.
إليكم تصريح كل من المجهد وبيستارا:
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