تحدث والد الدركي عبد الله، الذي لقي حتفه في حادثة سير بالهرهورة عن اللحظات الأليمة التي عاشها ابنه، بدءا بعملية “الدهس” وإلى الوفاة.
وقال الأب المكلوم لـ”اليوم24″، إن ابنه “تعرض لعملية دهس من طرف سائق كان يسير بسرعة جنونية، حينما حاول توقيفه”.
وأوضح والد عبد الله أن “السيارة كانت تسير بأزيد من 110 كيلومتر في الساعة، وصدمت ابنه فأردته قتيلا، حيث تم نقله إلى المستشفى العسكري في الرباط”، مؤكدا أنه “تم الاتصال به من طرف عناصر الدرك لإخباره بأن ابنه في حالة خطيرة، قبل أن ينتقل إلى المستشفى ويجد ابنه وقد وافته المنية”.
وأضاف أب الضحية، أن عناصر الدرك وعدته بأن تتابع قضية ابنه، وتطالب بتطبيق أقسى الجزاءات على المشتبه فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر “دهس” دركي هرهورة..والده: المتهم كان يسوق بجنون وقتل ولدي..الآن هو معتقل ووعدوني بحق ابني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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