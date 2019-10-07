وصفة سحرية للحصول على بطن مسطح... جربيها ولاحظي الفرق!

ومن أجل التخلص منها لا بدّ من اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي ومتوازن. كذلك يمكن لتطبيق بعض الوصفات أن يساعد على الحصول على بطن مسطح، ومنها وصفة القهوة والماء.

ولتحضيرها يجب توفير 3 ملاعق طعام من بودرة القهوة ونصف كوب من الماء المغلي. يمزج المكونان جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.يمدّ المزيج على منطقة البطن أثناء الاستحمام مع التدليك بواسطة حركات دائرية لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.

وبعد ذلك يتم غسلها جيداً بالماء الفاتر. ومن أجل تحفيز حرق دهون البطن من المفيد تكرار العملية نفسها 3 مرات أسبوعياً لمدة لا تقل عن شهرين، على أن يترفق هذا مع تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.