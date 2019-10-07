وصفة سحرية للحصول على بطن مسطح... جربيها ولاحظي الفرق!

تتراكم الدهون في منطقة البطن لأسباب مختلفة منها تناول الأطعمة الدسمة وعدم ممارسة التمارين الرياضية.
ومن أجل التخلص منها لا بدّ من اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي ومتوازن. كذلك يمكن لتطبيق بعض الوصفات أن يساعد على الحصول على بطن مسطح، ومنها وصفة القهوة والماء.
يمدّ المزيج على منطقة البطن أثناء الاستحمام مع التدليك بواسطة حركات دائرية لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.
وبعد ذلك يتم غسلها جيداً بالماء الفاتر. ومن أجل تحفيز حرق دهون البطن من المفيد تكرار العملية نفسها 3 مرات أسبوعياً لمدة لا تقل عن شهرين، على أن يترفق هذا مع تناول الطعام الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
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