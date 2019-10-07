بالفيديو: التصويت بالاجماع على قبول استقالة الجزائري... والاسباب صحية!

بجلسة طارئة عقدها مجلس محافظة بغداد، وبحضور 45 عضوا، تم التصويت على قبول استقالة محافظ بغداد فلاح الجزائري. ويقال انه قدم استقالته لرئاسة المجلس بسبب تعرضه لوعكة صحية. وأكد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، أنه تم التصويت بالاجماع على قبول استقالة المحافظ. التفاصيل الكاملة، تشاهدونها في الفيديو المرفق أعلاه.





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