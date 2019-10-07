لافروف من بغداد: ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة للعراق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، أن روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ستقوم بتنفيذ عقود توريد الأسلحة إلى العراق. وقال وزير الخارجية الروسي، عقب لقائه نظيره العراقي في بغداداليوم "نتشارك في الرأي بشأن ضرورة تنفيذ قرارات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، التي عقدت في شهر نيسان، كما سنقوم بتنفيذ عقود توريد المنتجات العسكرية إلى العراق". Advertisements واضاف "اننا ماضون في تنفيذ عقود توريد الأسلحة الى العراق". يذكر ان وزير الخارجية سيرغي لافروف وصل اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.



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