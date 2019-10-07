لافروف يصل إلى بغداد بالتزامن مع احتجاجات واسعة

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وكالاتالإثنين 2019/10/7 01:30 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، بالتزامن مع احتجاجات شعبية واسعة.
وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن لافروف سيتبادل مع المسؤولين العراقيين وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج العربي، إلى جانب الشأن الفلسطيني وملف إيران.
وأضافت أن الزيارة ستتضمن التطرق إلى مسألة التعاون بمجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.
ومن المخطط بحث آفاق تنمية العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما في ذلك التعاون بمجال الطاقة والمجال الإنساني.
ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة اندلعت في مختلف المحافظات والمدن؛ للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من البلاد، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
وتجاوزت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية، بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، 104 قتلى و٣ آلاف و٩٧٨ جريحا، ما يشير إلى ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.
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