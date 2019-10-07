الحريري: نقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.

وقال الحريري في حوار حصري مع وكالة أنباء الإمارات، خلال زيارته مساء الأحد،: "اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة".

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى مليشيا حزب الله بوصفها "جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفتها أحد أطراف الحكومة اللبنانية"، مؤكدا أن لبنان يمثل "جزءا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي".

وأضاف أن القيادة السياسية في الإمارات تولي أهمية كبرى لأمن واستقرار لبنان، مشيرا إلى أنه يتطلع لتعزيز علاقات بلده بالإمارات.

وتعليقا على هجمات الطائرات المسيرة على منشأتين نفطيتين في السعودية في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، قال الحريري: "لقد كانت خطوة متهورة وضعت الخليج العربي والسلام الإقليمي على شفا الانفجار وأدت إلى ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة".

Advertisements

وتابع "نحن في لبنان نثق في حكمة قيادة السعودية، التي سلطت الضوء على الأهداف المتعمدة من هذا العدوان ولم تستجب لمحاولات استفزازها من قبل الجانب الآخر".

واقترح حلا سياسيا للأزمة عبر الحوار، مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ويرأس الحريري وفدا يضم 6 وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى، للمشاركة في "مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني" الثاني المزمع عقده في أبوظبي الإثنين.

وينعقد المؤتمر برعاية وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويشمل عددا من الجلسات وورش العمل التي تجمع المستثمرين الإماراتيين بنظرائهم اللبنانيين.

وأشار الحريري إلى أن هذه الزيارة تمثل أيضا فرصة "للالتقاء بالجالية اللبنانية في الإمارات، التي تعتبر أكبر الجاليات اللبنانية في منطقة الخليج العربي".

ولفت إلى أن الجالية اللبنانية في الإمارات تعتبر "ثروة استراتيجية للبنان والإمارات"، مضيفا أنه "من المهم للغاية أن تجد الدولتان سبلا للاستفادة من شبكات الجاليات اللبنانية في أفريقيا وفي مناطق أخرى لتعود بالنفع على لبنان والإمارات".