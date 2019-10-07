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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية
الإثنين 7 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 16 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، فيما أصابت شابا بالرصاص فى جنين قرب حاجز عسكرى.
وقال نادى الأسير، فى بيان له اليوم، أن ثلاثة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة عنبتا فى طولكرم، وثلاثة آخرين من بيت لحم ومواطنا واحدا من جنين، بالإضافة إلى اثنين من قلقيلية ومواطن واحد من سلفيت ومواطنين اثنين من محافظة رام الله والبيرة، وأربعة مقدسيين آخرين جرى اعتقالهم من حي الطور وبلدة العيسوية.
من ناحية أخرى، أصيب الشاب أحمد مصطفى توفيق صعابنة (22 عاما)، من قرية فحمة جنوب جنين، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز برطعة العسكري جنوب غرب جنين شمال الضفة.
وذكر مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب صعابنة، بمحاذاة السياج القريب من الحاجز العسكري، وأصابته بالساق واحتجزته قبل أن تقوم بتسليمه للارتباط العسكري الفلسطيني.
وأضاف انه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب صعابنة من قبل طواقم الهلال الأحمر ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي.
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