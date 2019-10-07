السعودية تُعلن دعمها للمسار السياسي لحل أزمة سوريا

السعودية تعلن دعمها للمسار السياسي لحل أزمة سوريا

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بـ "إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا"، معلنًا دعمه للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية.

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وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبد الله الشبانة، عقب الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "المملكة تدعم المسار السياسي؛ لإنهاء الأزمة السورية، الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".

وأضاف "الشبانة، أن مجلس الوزراء السعودي "رحب أيضا بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقًا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".

وجدد مجلس الوزراء السعودي، من جهة أخرى، "تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها مصر في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شمالي سيناء".