السعودية.. القتل تعزيرا لباكستاني هرَّب كمية من الهروين المخدر

الإثنين 7 أكتوبر 2019

الداخلية السعودية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أصدرت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، تشرين الأول 07، 2019، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المُخدّر في محافظة جدة.

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وذكر البيان أنه تم القبض على المدعو محمد أكبر محمد رمضان - باكستاني الجنسية - عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني، اليوم (الاثنين) بمحافظة جدة.

وأضاف البيان أن وزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرارٍ جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تُحذر في الوقت نفسه كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.