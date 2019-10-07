شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعترف بـ«استخدام القوة المفرطة» ضد المتظاهرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بغداد)

أقرّت القيادة العسكرية العراقية اليوم (الاثنين) بـ«استخدام مفرط للقوة» خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر بشرق بغداد، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إلى أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وجّه «بسحب كافة قطعات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقطعات الشرطة الاتحادية وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس (الأحد) حيث حصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة»، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين «ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة».