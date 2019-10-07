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15 قتيلاً باشتباكات شرق بغداد الليلة الماضية

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جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

كشفت مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية أن ما لا يقل عن 15 شخصا قُتلوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة في بغداد الليلة الماضية.

وسقط القتلى في حي مدينة الصدر بشرق بغداد حيث أطلقت الشرطة المدعومة من القوات المسلحة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مواجهة حشود المتظاهرين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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