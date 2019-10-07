شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً باشتباكات شرق بغداد الليلة الماضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

كشفت مصادر طبية وأخرى من الشرطة العراقية أن ما لا يقل عن 15 شخصا قُتلوا في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين مناهضين للحكومة في بغداد الليلة الماضية.

وسقط القتلى في حي مدينة الصدر بشرق بغداد حيث أطلقت الشرطة المدعومة من القوات المسلحة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مواجهة حشود المتظاهرين.