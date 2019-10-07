هاشم: إلى متى سيبقى الانتظار لتتحرك الحكومة وتتحمل مسسؤوليتها

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "معاناة الناس وتراكم الأزمات المعيشية والاقتصادية اليومية لا تحتمل المماطلة والاستهتار، وكأن ما يجري في عالم آخر"، معتبرا انه "رغم كل ما يحصل وصرخة الناس لم تصل الى بعض الاذان فإلى متى سيبقى الانتظار لتتحرك ​الحكومة​ وتتحمل مسسؤوليتها الوطنية، والتي لم يشعر أحد أنها تتعاطى بحدود خطورة الأزمة الراهنة التي تقض مضاجع اللبنانيين في كل القطاعات والمستويات. فقد ان الأوان لاتخاذ القرار لإنقاذ الوطن من حالة التخبط والإرباك وآثار الأزمة الاقتصادية والمالية".

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