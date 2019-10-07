طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل مع بداية ارتفاعها على الجبال ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح صباحاً .
كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول ليلاً الى غائم. أما الاربعاء فيكون غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.
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