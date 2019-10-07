شقير: هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان بمختلف القطاعات بما في ذلك الاتصالات

أكد وزير الإتصالات ​محمد شقير​ في كلمة له خلال إفتتاح ​مؤتمر​ "الإستثمار ال​لبنان​ي- ​الإمارات​ي" أن "رئيس مجلس لاوزراء ​سعد الحريري​ يولي اهتماما خاصا لتنمية العلاقات بين لبنان والإمارات"، مشيرا الى أن "اللبنانيين يعيشون في الإمارات ببلدهم الثاني وأبواب لبنان مفتوحة للأشقاق الإماراتيين ونأمل أن يعودوا سريعا الى لبنان".

ولفت الى أن "هذا المؤتمر بهذا الطابع الرسمي يؤكد حرص البلدين على تقوية العلاقات ويشكل محطة هامة لإستكشاف الفرص التجارية والإستثمارية ووضع خارطة طرق لتقوية الشراكة"، مشددا على أن "هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في لبنان بمختلف القطاعات، بما في ذلك ​الاتصالات​ وتكنولوجيا المعلومات، خاصة إذا ما دمجنا خبراتنا وطاقاتنا فبإمكاننا أن نكون قاطرة ​الدول العربية​ في مجال تطوير الشركات المبدعة والتحول الرقمي".