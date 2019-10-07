شربل: حكومات الوفاق الوطني لا يجوز أن تحكم وأنا مع إنهيار الدولة

شدد الوزير السابق ​مروان شربل​ على أن "حكومات الوفاق الوطني التي تتألف من احزاب تتناتش السلطة وتتسابق على الإنجازات لا يجوز أن تحكم"، معتبرا أنه "من المعيب أن نقول أن هناك وفاقا وطنيا، أين هو هذا الوفاق؟ هذه حكومة خلاف وطني ويجب أن الجميع أن يتشجع ويقول أنا مع تغيير هذه الكومة وتشكيل حكومة من 12 أو 24 وزيرا وأن يكونوا أصحاب الإختصاص، وبذلك نتقشف بمصروف الوزراء".

ورأى شربل في حديث تلفزيوني أن "هذه ​الحكومة​ فاشلة وأي حكومة تأخذ نفَس الوفاق الوطني لن تنجح"، متسائلا: "الحكومة السابقة ماذا فعلت وماذا تغير في هذه الحكومة عن سابقاتها؟".

وأعلن أنه "مع إنهيار ​الدولة​، لأنه نتيجة هذا الإنهيار يصبح ​الدولار​ يساوي 5 آلاف ليرة والفقير يصبح أفقر، عندها يثور الشعب"، مشيرا الى أن "المظاهرات التي تحصل الآن محصنة من الأحزاب لذلك الأعداد التي تشارك فيها قليلة".

ولفت الى أن "المظاهرات في ​لبنان​ لم تنجنح سوى مرتين، الأولى عام 1992 عنجما كان ​النظام السوري​ موجودا واخترع بعض الأمورلإسقاط ​عمر كرامي​ لأنهم كانوا يريدون ​رفيق الحريري​، والمرة الثانية عام 2005 بعد إغتيال الحريري"، متسائلا: "الان من يريد اسقاط الحكومة؟ فهم جميعهم فيها. لذلك لا حل الا بإنهيار الدولة، ويتغير الحاكمون وبذلك نعود بنمط جديد ونظام وعقلية جديدة، عندها نرى أن هذا البلد لا ينقصه شيء".