الجميل التقى كرامي: مستمرون بالتواصل مع الجميع لانقاذ لبنان

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه النائب فيصل كرامي أن "المهم اليوم هو وجود حوار جدي بين كل القوى المعترضىة على واقع الحال والحريصة على البلد والناس في ظل الواقع الصعب الذي نمر به في لبنان"، مشيرا الى "اننا سنستمر بالتواصل مع الجميع خصوصا مع القوى المعترضة في سبيل ايجاد فرص لانقاذ البلد".
وتمنى الجميل على السلطة ان تستوعب فظاعة الكارثة التي نمر بها وتقوم بخطوات انقاذية.
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