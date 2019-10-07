عقيص: الديمقراطية التوافقية ليست ناجحة لإدارة البلاد

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص ان "الديمقراطية التوافقية ليست ناجحة لإدارة البلاد"، مشددا على ان " القوات ليست اقلية ولديها كتلة نيابية كبيرة وليس هناك شريكا يوازي بانتصاره الانتصار الذي حققته القوات".
ولفت في حديث إذاعي إلى ان "مشاكل القضاء مزمنة والمرفق القضائي هو خشبة الخلاص الوحيدة ويجب ان يتمتع باستقلالية". وقال: "أظن أن موضوع القضاء وضع على المسار الصحيح، لكن مع الأسف في الفترة الأخيرة أصيب القضاء بالخضوع والفساد وهذا امر يتطلب وقتا لتصحيح الخلل القائم في الجسم القضائي".
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