عقيص: الديمقراطية التوافقية ليست ناجحة لإدارة البلاد

رأى عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ ان "الديمقراطية التوافقية ليست ناجحة لإدارة البلاد"، مشددا على ان " ​القوات​ ليست اقلية ولديها كتلة نيابية كبيرة وليس هناك شريكا ‏يوازي بانتصاره الانتصار الذي حققته القوات".

ولفت في حديث إذاعي إلى ان "مشاكل ​القضاء​ مزمنة والمرفق القضائي هو خشبة الخلاص ‏الوحيدة ويجب ان يتمتع باستقلالية". وقال: "أظن أن موضوع القضاء وضع على المسار الصحيح، لكن ‏مع الأسف في الفترة الأخيرة أصيب القضاء بالخضوع و​الفساد​ وهذا ‏امر يتطلب وقتا لتصحيح الخلل القائم في الجسم القضائي".