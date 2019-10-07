جريصاتي: بداية اي حل تبدأ عند الاتفاق على مواقع المطامر

اشار وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ إلى ان "المواطن المسؤول الذي ينوي فرز ​النفايات​ في منزله هو يساعد ​الدولة​"، لافتا الى ان "النفايات العضوية تشكل 55 بالمئة من نفاياتنا و70 بالمئة من نفاياتنا يمكننا اعادة تدويرها"، مضيفا:"انا كوزير بيئة اقبل ان نختلف على معالجة العوادم والتي تشكل 30 بالمئة فقط من النفايات ولكن في هذه الحالة يمكن للمطمر ان يعيش 12 عاما وليس 4 اعوام".

وخلال مؤتمر عن النفايات المنزلية لفت جريصاتي الى ان "البلديات بحاجة للأموال من الدولة ان كان من عائدات الخليوي او من الصندوق البلدي المستقل وانا صوتي مرتفع الى جانب البلديات حتى تأخذ حقوقها"، مؤكدا انه "لا يمكن الحديث عن محاسبة البلديات طالما انها لا تحصل على حقوقها".

وكشف أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ طلب مني تحضير الطلبات حوب حاجتنا لتقديمها ضمن مشاريع ​مؤتمر سيدر​"، مشيرا الى ان "منطقتي ​الجنوب​ و​الشمال​ هي من اكتر المناطق التي تعاني من ​المكبات​ العشوائية في ​لبنان​"، مضيفا:"سأذهب مع الحريري الى المانيا لطلب المساعدة وقد تم رصد اموال كبيرة للنفايات ضمن أموال سيدر ومسوؤليتنا كدولة ان نسرع في تقديم الطلبات".

وطلب جريصاتي من "السلطة السياسية تقديم المواقع التي نريدها لتحويلها الى مطامر صحية"، معتبرا ان "بداية اي حل تبدأ عند الاتفاق على مواقع ​المطامر​ وكل من يريد شيطنة المطامر الصحية نقول له هذه المطامر متبعة في كل دول العالم".