كرامي بعد لقائه الجميل: الحكومة تعيش حالة انكار ولمواجهة المرحلة المقبلة التي ستكون مأزومة

لفت النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له بعد لقائه رئيس حزب "الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​ إلى أن "هناك تناغم وتعاون بيننا وبين "​الكتائب اللبنانية​" والنائب سامي الجميل في ​مجلس النواب​ وقدمنا طعونا سويا وكان من الطبيعي هذا اللقاء خاصة في الظروف الحالية بفعل السياسات الاقتصادية المتراكمة التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه، عداك عن العلاقة التاريخية التي تربط آل كرامي بآل الجميل وكان فيها الكثير من التعاون".

واوضح أن "ما حصل اليوم هو بداية حوار على الخلافات السياسية"، مشيراً إلى أن "لبنان كله يعيش الازمة وانا اعتبر ان هذا الاجتماع ليس جبهة لكن بداية حوار جدي لمواجهة المرحلة المقبلة التي ستكون مأزومة"، معتبراً أن "​الحكومة​ تعيش ولبنان كله يعيش أزمة اقتصادية والحكومة تعيش حالة انكار ونحن اليوم في نمو صفر بحسب اعترافاتهم ولكن برأيي هو أقل من صفر".

وأكد أن "هذه الحكومة لا تستطيع ان تستمر فإما ​الشعب اللبناني​ يذهب وتبقى الحكومة واما تذهب الحكومة ويبقى الشعب اللبناني"، مشيراً إلى أن "خطة المواجهة تكون في مجلس النواب والحوار مستمر بيننا وبين "الكتائب" من اجل الخطوات المستقبلية".