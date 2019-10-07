جاويش أوغلو: تركيا عازمة على تطهير سوريا من الإرهابيين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن "تركيا عازمة على تطهير سوريا من الإرهابيين الذين يهددون أمن تركيا".
وفي وقت سابق أعلن السكرتير الصحفي للبيت الابيض أن القوات المسلحة الأميركية لن تشارك أو تدعم عملية تعتزم تركيا القيام بها في شمال سوريا.
واشار في بيان بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان الى أن القوات الأميركية "بعد هزيمة "خلافة" تنظيم الدولة الإسلامية لن تكون موجودة بعد الآن في المنطقة المجاورة". واكد إن تركيا ستكون الآن مسؤولة عن كل مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة والذين اعتقلوا على مدى العامين الماضيين .
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