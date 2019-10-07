نفذ موظفو شركة "المطابع التعاونية الصحفية" المصروفون اعتصاما، أمام مبنى جريدة النهار في وسط بيروت مطالبين بدفع مستحقاتهم. وطالب المعتصمون المسؤولين بـ "التحرك لدفع المستحقات المطلوبة من جريدة النهار، ولا سيما السيدة نايلة تويني، التي تدافع عن الصناعة الوطنية، والتي عليها أن تدفع حقوق الناس مند العام 2017. نحن لجأنا إلى القضاء، والى اليوم لم نحصل على شيء"، مؤكدين ان "هناك 40 عائلة في الشارع اليوم، واضرابنا تحذيري، فلا ترغموننا على أن نلجأ إلى التصعيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعتصام لمصروفي شركة "المطابع التعاونية الصحفية" للمطالبة بدفع مستحقاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.