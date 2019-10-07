ميقاتي إلتقى كوبيتش وكلودين عون روكز

التقى رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ ​إيان كوبيتش​ في مكتبه وبحث معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة ونتائج اجتماعات ​الجمعية العمومية​ للامم المتحدة أخيرا.

كما استقبل رئيسة ​الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية​ ​كلودين عون روكز​ في حضور عضوي "​كتلة الوسط المستقل​" الوزير السابق النائب ​نقولا نحاس​ والنائب ​علي درويش​. وتم البحث في اقتراح القانون الذي اعدته الهيئة" لتعديل واضافة مواد الى ​قانون الجنسية​ اللبنانية لجهة اقرار حق المراة المقترنة باجنبي بمنح جنسيتها لأولادها منه".

وقد استمعت عون الى ملاحظات ميقاتي واعضاء الكتلة على الاقتراح المذكور واتفق على تضمينها نص الاقتراح النهائي. وخلال اللقاء اشاد ميقاتي بجهود عون وبسعيها الدؤوب الى انصاف المراة اللبنانية بما يحفظ حقوقها ويتلاءم في الوقت ذاته مع مقتضيات الدستور والوفاق الوطني.