مصدر لـRT: عبد المهدي سيُطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء

كشف مصدر في مكتب رئيس ​الحكومة العراقية​، ​عادل عبد المهدي​ لقناة "​روسيا اليوم​" أن "الأخير سيطلق حزمة إصلاحات جديدة يوم غد الثلاثاء"، مشيراً إلى ان "عبد المهدي حضّر مجموعة مشاريع وقرارات لتلبية مطالب المتظاهرين"، مبيناً أن "هذه الحزمة مرتبطة جميعها بمطالب المتظاهرين، منها ما يتعلق بفرص العمل وتمويل المشاريع".

ولفت إلى أن "رئيس الحكومة على تواصل مع المتظاهرين عبر الخلية التي شكلها في مكتبه، وربما سيلتقي خلال الأيام المقبلة مجموعة منهم".