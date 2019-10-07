دعا مسؤول كبير ب​الأمم المتحدة​ عبر وكالة "​رويترز​" للانباء جميع الجهات إلى "منع نزوح كبير للمدنيين بشمال شرق سوريا إذا شنت ​تركيا​ هجوما"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة أعدت خطة طارئة تحسبا للنزوح من شمال شرق سوريا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أممي: الأمم المتحدة أعدت خطة طارئة تحسبا لهجوم تركي شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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