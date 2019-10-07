لفت مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية ​اللواء​ ​يحيى رحيم صفوي​ إلى أن "أحداث ​العراق​ الأخيرة، هدفها إخافة الناس من المشاركة في مراسم الأربعينية"، موضحاً أن "هذه الأحداث لن تخيف الزوار، الذين لن يترددوا في المشاركة حتى لو أمطرت السماء حجرا ورصاصا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار المرشد الإيراني: أحداث العراق هدفها إخافة الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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