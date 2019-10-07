موغيريني: من المهم إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن الأزمة السورية

أعلنت الممثلة العليا للأمن و​السياسة​ الخارجية في الاتحاد الأوروربي، ​فيديريكا موغيريني​، خلال ​مؤتمر​ صحفي بالعاصمة الأردنية أنه "من المهم إعادة إطلاق مباحثات جنيف بشأن ​الأزمة السورية​".

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