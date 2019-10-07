رد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ على سؤال بشأن ما إذا كان سيتم ضخ سيولة في ​البنك المركزي​ قائلا: "نأمل في ذلك ونعمل عليه والمهم هو أن نبلغ ​الإمارات​ بوضعنا وأن يشعر الناس بالارتياح لما نفعله".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري ردا على سؤال حول ضخ سيولة في البنك المركزي: نأمل في ذلك ونعمل عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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