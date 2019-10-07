شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإصدار قرار تخصيص لمدرسة بالمنيا: الأرض موجودة منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تأخر إصدار قرار التخصيص لمدرسة التعليم الأساسى بقرية إبراهيم باشا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لمدة خمس سنوات، وما نتج عن ذلك الأمر من زيادة كثافة الفصول بالمدارس المجاورة.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الأهالى تبرعوا بالأرض منذ سنوات، وذلك بسبب الحاجة الماسة لمدرسة بالقرية، وتيسيرا على الأطفال من مشقة الانتقال من وإلى المدارس بالمناطق المجاورة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على أولياء الأمور.

وأشار عضو البرلمان بمحافظة المنيا، إلى أن التراخى فى إصدار قرار التخصيص يخالف توجهات الدولة بشأن تطوير منظومة التعليم الجديدة، التى تهدف لوضع مصر فى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة فى نظام التعليم، لافتا إلى أن هناك عدد من القرى تعانى من زيادة سكانية، وبها أعداد قليلة بالمدارس أو تلك التى لا يوجد بها مدارس فى الوقت الذى يوجد أراضى تم التبرع بها، ولكن المشكلة تكمن فى إصدار قرار التخصيص فقط.

هذا وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة عملت على صيانة 15 ألف فصل، خلال الفترة السابقة بالتزامن مع بدء الدراسة، أن الوزارة تحاول أن تضع حلول مختلفة فى مشكلة بناء المدارس، وسيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة.

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