مهرجان موازين يعلن موعد دورة سنة 2020

أعلن مهرجان موازين عن موعد عودته في دورة جديد، إذ سينطلق السنة المقبلة في 19 يونيو المقبل، ويستمر إلى غاية 27 منه.

واحتفظت جمعية مغرب الثقافات، الجهة المنظمة لمهرجان موازين، بتاريخ الدورة السابقة نفسه، واعتمدته في الدورة 18 من المهرجان الأكبر إفريقيا، وعربيا.

وحج إلى مهرجان موازين خلال نسخة السنة الماضية، على مدى 9 أيام، أكثر من مليونين و750 ألف شخص من الجمهور.

وكان الكولومبي “مالوما” نجم الدورة 18 من المهرجان، إذ استطاع حفله تحقيق حضور جماهيري قياسي، بلغ 200 ألف شخص، في ختام السهرات في منصة السويسي للموسيقى الغربية.