فاطمة خير ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية

يحضر المغرب في لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، المرتقب انطلاقه، يوم غد الثلاثاء، وتشارك في لجنة مسابقة “نور الشريف” الفنانة فاطمة خير.

واختيرت فاطمة خير ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة “نور الشريف” للأفلام العربية الطويلة، ضمن أنشطة المهرجان، الممتد إلى غاية 13 أكتوبر الحالي.

ويوجد في لجنة التحكيم إلى جانب خير، الممثلة المصرية لبلبة بصفتها رئيستها، والمنتج التونسي، علي الزعيم، والمخرج العراقي، جمال أمين الحسني، والممثلة السورية، ليلى جبر، والناقدة البحرينية، منصورة الجمري، والمخرجة السودانية، سارة جاد الله جبارة.

ويأتي استدعاء خير للمهرجان، بعد العودة القوية، التي حققتها في الدراما المغربية، عبر أعمال وصل صداها إلى دول كثيرة في العالم العربي، مثل مسلسل “الماضي لا يموت”.