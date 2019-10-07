مدرب جزائري جديد يشرف على ياجور وحدراف في الدوري السعودي

تعاقد نادي ضمك السعودي لكرة القدم، الممارس في الدوري السعودي للمحترفين، مع الجزائري نور الدين بن زكري مدربا للفريق الأول، في عقد سيمتد حتى نهاية الموسم.

وجاء التعاقد مع بن زكري، من أجل الاشراف على الفريق، الذي يلعب في صفوفه كل من محسن ياجور وزكرباء حدراف، عقب إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وجهازه المعاون بالتراضي بين الطرفين.

وقدم صالح أبو نخاع رئيس ضمك الشكر إلى الكوكي ومساعديه، مثمناً ما قدموه للفريق في الفترة الماضية.

ويحتل ضمك المركز الخامس عشر قبل الأخير بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحصد ضمك أربع نقاط فقط من أول ست مباريات له في الموسم من فوز وتعادل وأربع هزائم.