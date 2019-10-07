مؤلم..أم لطفلين تضع حد لحياتها بسبب الفقر

أقدمت أم، مساء أمس الأحد، على وضع حد لحياتها بالانتحار شنقا، بعدما علقت نفسها بحبل في شجرة بي سيدي رحال، ضواحي مراكش.

وحسب مصادر محلية، فقد تم اكتشاف جثة الهالكة معلقة من طرف أحد المواطنين الذي كان يتفقد أحد الحقول الفلاحية، ليتم إخبار السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي التابع لمركز سيدي رحال الذين حلوا بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالكة كان تعاني قيد حياتها من مشاكل عائلية بسبب الفقر، حيث تركت وراءها طفلين يعانيان من مرض نفسي، في حين يرجح أن تراكم المشاكل هو ما دفعها للانتحار.

هذا وفتحت عناصر الدرك الملكي، تحقيقا ميدانيا حول ظروف وملابسات الحادث المأساوي، وتك نقل جثة الهالكة نحو مستودع الأموات بمدينة مراكش، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، قصد التحقق من الأسباب الحقيقية للوفاة.