طقس الاثنين.. جو مستقر مع رياح معتدلة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس حارا نوعا ما بالسهول الداخلية ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وجنوب المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل والسهول المحيطية الأطلسية الشمالية والوسطى، إضافة إلى الواجهة المتوسطية.
وستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بأقصى جنوب البلاد.
وستكون الرياح معتدلة وستهب من القطاع الشمالي بالسواحل والسهول الأطلسية والشرق، وستهب من القطاع الشرقي بأقصى الجنوب، وستكون متقلبة في باقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 23 و28 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة بباقي المناطق.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 28 و35 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وسهول المحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 33 و38 درجة بالسهول الداخلية الوسطى وسوس والجنوب الشرقي، وما بين 37 و42 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والعرائش وبين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.
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