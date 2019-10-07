الناصرة: النفايات تتكدس في حي الروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسود حالة من التذمر والغضب في حي الروم بمدينة الناصرة، احتجاجا على عدم قيام البلدية بجمع النفايات من الحي، لليوم التاسع على التوالي.

وتلقى قسم النظافة في البلدية عشرات المكالمات الهاتفية من أهالي الحي الذين حذروا من أنهم سيحملون أكوام النفايات المتراكمة في الحي إلى ساحة البلدية.

وقال أهالي الحي الغاضبون إنه منذ أكثر من شهرين تمتنع بلدية الناصرة عن جمع النفايات في الحي وخاصة شارع رقم 6042 وهو ما يعرف بـ"نزلة أم إيلي"، إلا مرة كل أسبوع أو أسبوعين، بعد أن كانت قبل ذلك تقوم بجمع النفايات مرة أو مرتين كل يوم.

وتتراكم النفايات في الحي بشكل كبير وتنبعث من أكوام النفايات روائح كريهة تجعل سكان الحي يضطرون إلى التزام بيوتهم وعدم فتح النوافذ نظرا لسوء الأجواء وخشية من الأمراض التي قد تحملها معها هذه الروائح الكريهة، أما المشهد فهو مقزز بشكل خاص.

وقال أهالي الحي لـ"عرب 48" الذي زار الحي صباح اليوم، الإثنين، إن قسم النظافة في البلدية تلقى عشرات الاتصالات من أهالي الحي الغاضبين، فبعضهم قال إنه سيحمل النفايات إلى ساحة البلدية وبعضهم قال إنه سيقوم بإغلاق الشارع بأكوام النفايات المكدسة أمام البيوت، وقد تلقى الأهالي وعودا بمعالجة الموضوع إلا أن أحدا لم المسؤولين في البلدية لم يحرك ساكنا!

النفايات تتكدس في حي الروم بالناصرة

وقام بعض أهالي الحي، صباح اليوم، بنقل النفايات بسياراتهم الخصوصية إلى حاويات كبيرة في الأحياء التي يتم فيها جمع النفايات لإلقائها بعيدا عن بيوتهم.

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ولا بد من الإشارة هنا إلى أن شارع رقم 6042 هو أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى الكنائس ومنطقة عين العذراء، ويمر منه يوميا السائحون سواء مشيا على الأقدام أو زائري المدينة الوافدين إليها من منطقة حيفا والشمال، والذين يستخدمون تطبيق "وييز" فهم يمرون عبر هذا الشارع.

سمير سعدي

ومن المفارقات أن بعض السائحين الأجانب يلتقطون صورا لهم بجانب أكوام النفايات، لغرابة المشهد الذي لم يروا مثيلا له في بلادهم. والتقطت عدسة موقع "عرب 48" قبل أيام صورة لسائحة أجنبية تطلب من صديقها أن يلتقط لها صورة على خلفية "كومة" من النفايات في حي الروم.

تعقيب بلدية الناصرة

وتوجه "عرب 48" إلى الناطق بلسان البلدية ومدير مكتب الرئيس للحصول على تعقيب حول الموضوع. كما توجه "عرب 48" إلى نائب رئيس البلدية، سمير سعدي، الذي وعد بأن يقوم بزيارة للحي، يوم غد الثلاثاء، للاطلاع على أسباب عدم جمع النفايات في الحي.