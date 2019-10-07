هل تقاطع القائمة المشتركة الجلسة المقررة مع إردان؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علم موقع "عرب ٤٨" من مصادر داخل القائمة المشتركة، اليوم، الإثنين، أنها تدرس إلغاء الجلسة المقرّرة مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، يوم الخميس المقبل، إثر تصريحاته التي وصفت بـ"العنصريّة".

وأكّد النائبان د. إمطانس شحادة ود. عوفر كسيف في حديث لـ"عرب ٤٨" أن المشتركة تناقش ذلك، وأنها لم تتوصّل لقرار بعد.

وكان إردان قال خلال لقاء "راديو يروشلايم"، صباح اليوم، الإثنين، "المجتمع العربي مجتمع عنيف جدًا جدًا، وهذا يتعلّق إلى أنه في ثقافتهم تنتهي الصراعات بسلّ السكاكين بدلا من المحاكم"، وإنّ "في المجتمع العربي، بإمكان الأم الموافقة على أن يقتل ابنها ابنتها على خلفيّة قصّة حب".

وعقّب النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، لـ"عرب ٤٨" بالقول إن هذا التصريح يكشف "العقليّة الحقيقيّة" لإردان وتعامله مع العرب والجوهر العنصري لهكذا تعامل معنا.

وأضاف أنه "من الواضح أنّ خطوات إردان للتعامل مع ملف العنف والإجرام في المجتمع العربي ناتجة عن ضغطنا، مجتمعًا وقيادةً وأن حركة الاحتجاج في الشارع العربي خلال الأسبوع الأخير قد أدخلته في حالة هستيريا شديدة".

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وأكّد شحادة أن إردان وحكومته لا يعرفان إلا لغة الاحتجاج والضغط، لذلك علينا، كمجتمع عربي، الاستمرار في هذه الإجراءات وتصعيدها إلى أن تستجيب الحكومة لمطالبنا العادلة والمشروعة".

وختم بالقول إنّ القائمة المشتركة تناقش في هذه الأثناء الردّ على تصريحات إردان، ونؤكدّ أنها لن تمر مرور الكرام.

وفي ردّه على سؤال لـ"عرب ٤٨" حول إمكانية إلغاء الجلسة مع إردان، قال إنّ الإلغاء ضمن الخيارات المطروحة.

بينما قال النائب عن الجبهة في المشتركة، د. عوفر عسيف، المتواجد خارج البلاد، لـ"عرب ٤٨"، إنّ القائمة تدرس إلغاء اللقاء مع إردان.