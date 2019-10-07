النقب: فرض مخالفات قدرها 70 ألف شيكل على مالكي إبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت الشرطة الإسرائيلية ووزارة الزراعة، إجراءاتها واستفزازاتها لمربي الإبل العرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد، في إطار قانون تربية المواشي وشرعنة ضمان إمكانية التعرف على مالك الجمال وتقديمه للقضاء، ضمن حملة التقييدات والتشديدات على تربية الإبل في النقب.

ونفذت السلطات حملة خاصة ضد أصحاب الإبل في النقب، أمس الأحد، بادعاء وسم الإبل وزرع رقاقة إلكترونية تحت الجلد عند الإبل تسهّل عملية التعرف على الجمّالين المالكين واتخاذ إجراءات عقابية في حقهم في حال تسببت الإبل في حوادث طرق أو تواجدت في مناطق محظورة.

وأجرت الشرطة حملة فحص في مناطق بتجمعات بدوية في منطقة ديمونة وعين عبدات ورمات حوفاف، وفرضت مخالفات على مالكي 23 جملا بادعاء عدم وسمها، قدرها نحو 70 ألف شيكل، إضافة إلى فتح 4 ملفات تحقيق على يد وزارة الزراعة وملفي تحقيق جنائيين.

وتصعّد السلطات الإجراءات في ظل عدم تخصيص مناطق مخصصة ومناسبة لرعي الإبل والمواشي، الأمر الذي قد يعزز من تنظيم وتصويب عملية الرعي، ومنع وجود الإبل في الشوارع وما قد تتسبب به من حوادث طرق خطيرة، حسبما ذكر مالكو الجمال.