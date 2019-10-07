العقول البيضاء والتضخم بتركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: عراقيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض تنديدا بتدخلات إيران، و"سوريا الديمقراطية": الهجوم التركي سيحول المنطقة لساحة حرب دائمة، ودعوات لنفير عام بجنوب ليبيا ضد المرتزقة وعناصر داعش، والكشف عن معلومات جديدة بأزمة ترامب وأوكرانيا.

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كما تتابعون في عالم السياسة أيضا: "العقول البيضاء".. خطة الإخوان الشيطانية لصناعة الإرهابيين، والبيت الأبيض: لن نشارك في أي عملية عسكرية تقوم بها تركيا شمالي سوريا، والحكومة العراقية تسحب قوات الجيش بالكامل من مدينة الصدر، وزوجة القروي لـ"العين الإخبارية": الإخوان والشاهد وراء سجنه.

أما في الاقتصاد فتطالعون: زعيم المعارضة التركية: بيانات نظام أردوغان بشأن التضخم مضللة، والفساد والمحسوبية يضربان مفاصل الاقتصاد العراقي، وتحذير رسمي في مصر بشأن "الحد الأدنى للأجور".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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