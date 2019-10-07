عراقيون يتظاهرون أمام البيت الأبيض تنديدا بتدخلات إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر عراقيون أمام البيت الأبيض لدعم الاحتجاجات في بلادهم. المتظاهرون رفضوا التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي، وطالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لوضع حد للأمر. وردد المتظاهرون هتافات "إيران برا برا.. العراق تبقى حرة".

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