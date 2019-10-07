عبد المهدي لبومبيو: عودة الحياة لطبيعتها في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الإثنين، في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو أن الحياة عادت إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال.

وبحث "عبدالمهدي"، خلال الاتصال، الاحتجاجات التي عمت البلاد في الأيام الماضية، بحسب بيان لمكتب رئاسة الوزراء العراقية.

واستعرض "عبد المهدي" الأوضاع الأمنية في البلاد، مؤكدا سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار.

وأضاف البيان أن الحكومة العراقية طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب العراقيين.

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ووجه "عبد المهدي" بسحب قوات الجيش كافة من مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، واستبدالها بالشرطة الاتحادية.

وذكر بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني بالعراق، أن قرار عبد المهدي جاء "نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة الأحد، حيث جرى استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة".

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت منذ الثلاثاء الماضي في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وتجاوزت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، 100 قتيل و6 آلاف جريح، ما يشير إلى ما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.