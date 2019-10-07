الان تتابع الحشد الشعبي يتدخل لضرب المتظاهرين في العراق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:
أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض الاثنين إن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي “انقلاب أو تمرد” في العراق، في حال طلبت الحكومة ذلك.
وقال فالح الفياض خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن “هنالك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته”، مؤكداً أن الحشد الشعبي، الذي يعمل في إطار رسمي، يريد “إسقاط الفساد وليس إسقاط النظام”، في رد على شعارات المتظاهرين خلال أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية.
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