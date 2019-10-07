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الحوثيون يغتالون قيادات أمنية وقبلية في إب وذمار

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الان تتابع الحوثيون يغتالون قيادات أمنية وقبلية في إب وذمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365:

كشفت مصادر قبلية، اغتيال ميليشيات الحوثي الإرهابية، قيادات أمنية وقبلية موالية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، في محافظتي إب وذمار.
وقالت مصادر قبلية في إب إن الميليشيات قتلت الشيخ أحمد الحضرمي الموالي للرئيس الراحل في منطقة مخلاف العود.

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ولفتت المصادر إلى أن محافظة إب تشهد انفلاتاً أمنياً واشتباكات بين عصابات مدعومة من الحوثي وقبائل، وكان آخرها في حارة أحوال الثلاث وسط مدينة إب، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين.

وكانت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي جناح صالح، أصدرت بياناً في الشهر الماضي اتهمت فيه الحوثيين بالتخطيط لتصفيتهم، وطردهم من مواقع أعمالهم ،وتهديد حياة عائلاتهم.

وتأتي تصفية ضباط وقيادات عسكرية في إطار خطة ممنهجة للقضاء على ذوي الخبرات العسكرية من أبناء مؤسسات الدولة الذين يمكن أن يكون لهم دور محوري في حالة التوصل إلى اتفاق سياسي في المستقبل.

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