إيران توضح بشأن تعرض سفيرها لدى الأمم المتحدة لمحاولة اغتيال

الإثنين 7 أكتوبر 2019

ظريف

كتب متابعات_الخليج 365

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، تعرض سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، لاغتيال بيولوجي.



وذكر ظريف أن روانتشي، خضع لعملية جراحية في نيويورك ويتلقى حاليا العلاج الكيميائي، موضحا أنه تم تشخيص الإصابة بالسرطان بعد ذهابه إلى نيويورك، حيث لم يكن على علم بمرضه في إيران، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

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وأضاف: "لو علمنا بمرضه قبل مغادرته إلى نيويورك، فربما بدأنا العلاج في إيران، لكن في الولايات المتحدة تم تشخيص حالته، كما أكد الطبيب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة".

هذا ولم يتمكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة الوفد الإيراني هذا العام، بسبب مرضه حيث يرقد حاليا في المستشفى.

وشغل تخت روانجي سابقا منصب نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا، وكان عضوا في فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة 5+1.