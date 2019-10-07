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الإثنين 7 أكتوبر 2019
ظريف
كتب
متابعات_الخليج 365
نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، تعرض سفير إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، لاغتيال بيولوجي.
وذكر ظريف أن روانتشي، خضع لعملية جراحية في نيويورك ويتلقى حاليا العلاج الكيميائي، موضحا أنه تم تشخيص الإصابة بالسرطان بعد ذهابه إلى نيويورك، حيث لم يكن على علم بمرضه في إيران، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف: "لو علمنا بمرضه قبل مغادرته إلى نيويورك، فربما بدأنا العلاج في إيران، لكن في الولايات المتحدة تم تشخيص حالته، كما أكد الطبيب على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة".
هذا ولم يتمكن سفير إيران لدى الأمم المتحدة من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة الوفد الإيراني هذا العام، بسبب مرضه حيث يرقد حاليا في المستشفى.
وشغل تخت روانجي سابقا منصب نائب وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأمريكا، وكان عضوا في فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة 5+1.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران توضح بشأن تعرض سفيرها لدى الأمم المتحدة لمحاولة اغتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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