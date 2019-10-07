لاعب سوداني يتفاجأ بسحب الجنسية القطرية منه.. تعرف على قصته

الإثنين 7 أكتوبر 2019

قطر

كتب متابعات_الخليج 365

سُحبت الجنسية القطرية من لاعب سوداني الأصل بعد سنوات أفناها في خدمة الرياضة القطرية.



ففي مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية، وبعد أن أفنى عمره في خدمة الرياضة القطرية وتعدّى 32 عاماً، فوجئ اللاعب السوداني الأصل سليمان حامد؛ بسحب الجنسية القطرية منه

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ففي تقرير جديد، أعدّته مؤسسة "ماعت" يفضح النظام القطري، وانتهاكاته الأخيرة في بطولة ألعاب القوى، التي اشتكى منها عديد من المشاركين، وفضحوا عملية التنظيم التي تمت فيها، التي كان آخرها ما كشفه اللاعب سليمان حامد؛ عن هذه البطولة

وبحسب متابعة "الخليج 365" - كشف التقرير، بحسب "اليوم السابع" القاهرية، شهادة اللاعب سليمان حامد؛ وما فعله النظام القطري معه، بعد كبر سنه وألقوا به خارج البلاد، وسرقوا حقوقه كاملة، بعد استغلاله طوال السنوات الماضية، كاشفاً أن النظام القطري سرق شبابه، ثم رموه خارج البلاد بعد كبر سنه، رغم أنه رفع عَلم قطر في عديد من البطولات السابقة، إلا أن ممارسات وانتهاكات النظام القطري لم تتوقف ضدّه

وقامت الدوحة بتزوير جواز سفر اللاعب، حيث تقول الوثيقة إنه مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان، مشيراً إلى أنه بعد أن رفع عَلم قطر في المنافسات الدولية وكان سبباً في تتويجها بجوائز عدة، فُوجئ بسحب الجنسية منه بالمخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية