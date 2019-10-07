تركيا تتحدى: سفينة ستبدأ الحفر جنوبي قبرص

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الطاقة التركي فاتح تونماز أن سفينة الحفر التركية ياووز ستبدأ الحفر جنوبي غرب قبرص الاثنين أو الثلاثاء، في تحرك تسبب في تصاعد التوترات بين البلدين.
وقالت أنقرة يوم الخميس إنها سترسل السفينة إلى منطقة منحت فيها سلطات قبرص اليونانية بالفعل حقوقا للتنقيب عن النفط والغاز إلى شركات إيطالية وفرنسية. وتتهم قبرص تركيا "بالتصعيد الخطير" لانتهاكات حقوقها السيادية.
وكان تونماز، قد قال في يوليو الماضي إن تركيا ستطلق سفينة حفر ثانية ستبدأ عمليات للغاز الطبيعي قُرب قبرص.
وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهي منطقة من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.
ولأنقرة سفينة بالفعل، تحمل اسم "فاتح"، تعمل في المنطقة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن دونماز قوله إن تلك السفينة تواصل أعمال الحفر في حقل إلى الغرب من قبرص.
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