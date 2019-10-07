قائد الجيش الايراني: لن نتراجع امام المتغطرسين

اكد القائد العام للجيش الايراني ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​ ان "​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لن تتراجع قيد انملة امام المتغطرسين".

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