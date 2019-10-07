وصول لافروف إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، إلى العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​، بزيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين. وسيبحث خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة ​الشرق الأوسط​، وبالتحديد الوضع في العراق و​سوريا​، ومنطقة ​الخليج​، والوضع حول ​إيران​ و​فلسطين​، وسيتم التطرق إلى مسالة التعاون في مجال مواجهة ​الإرهاب​ الدولي وانتشار التطرف الديني​​​.

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