وصول لافروف إلى بغداد في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة العراقية بغداد، بزيارة رسمية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العراقيين.
وسيبحث خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد الوضع في العراق وسوريا، ومنطقة الخليج، والوضع حول إيران وفلسطين، وسيتم التطرق إلى مسالة التعاون في مجال مواجهة الإرهاب الدولي وانتشار التطرف الديني.
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