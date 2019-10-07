أردوغان: لقائي مع ترامب سيكون في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في له قبيل توجهه إلى ​صربيا​، أن :لقائي مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيكون في الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل"، مؤكدا أن "​الولايات المتحدة​ تواصل انسحابها من شمال ​سوريا​، وعملية الانسحاب هذه ليست جديدة بل هي متواصلة منذ فترة".

ولفت الى أن "الولايات المتحدة بدأت الانسحاب من شمالي سوريا. تم اتخاذ القرار، وقلنا أكثر من مرة أننا يمكن أن ندخل في أي لحظة"، وحول مشروع طائرات F-35، أوضح أن "هذه المسألة طال أمدها، أتمنى أن نحسم الموضوع خلال اللقاء مع ترامب".